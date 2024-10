Borghimania. L’attore in città per girare un film

E’ caccia all’ultimo selfie in città con l’attore Alessandro Borghi avvistato più volte nei locali del centro. Il motivo? Ancora per questa settimana sarà ad Arezzo per girare le scene del nuovo film in cui sarà protagonista. La pellicola è "Testa o Croce?" e viene girata a San Giuliano. Una produzione Ring Film, con il supporto di Rai Cinema. Nel cast non c’è solo Alessandro Borghi, ma anche l’attrice francese Nadia Tereszkiewicz, l’americano John C. Reilly e l’argentino Peter Lanzani. Una produzione che porta in città circa 150 persone alloggiate in un albergo poco fuori Arezzo.

La trama parla di Rosa che dopo aver ucciso il marito, fugge insieme al suo innamorato, il buttero Santino. Accusato ingiustamente dell’omicidio, Santino si ritrova un’enorme taglia sulla testa e diventa il simbolo di una rivolta locale. Tutti vogliono la sua testa e solo Rosa può porre fine a questa situazione.

Si tratta di un ritorno in città per Borghi, che proprio la scorsa primavera era stato a Pescaiola per le riprese di un altro film, "Campo di battaglia" di Gianni Amelio uscito nelle sale a settembre. Questa volta con "Testa o Croce?" si tratta di un western, di cui alcune scene sono state girate nella periferia aretina nei giorni scorsi.

Il film "Testa o Croce?" è diretto da Matteo Zoppis e Alessio Rigo De Righi ed è prodotto dalla Ring Film Srl. Le location per le riprese sono state diverse in varie parti d’Italia, tra cui Lazio e Toscana. Proseguono così gli impegni cinematografici per il celebre attore italiano, protagonista di film e serie tv di successo come Suburra, Supersex sulla vita di Rocco Siffredi, Le Otto montagne e Diavoli. Borghi è stato avvistato anche in centro città più volte negli ultimi giorni. Per lui si tratta di un ritorno appunto. Ad Arezzo ha da poco girato l’ultimo film di Gianni Amelio "Campo di battaglia" alla stazione di Pescaiola. La città si conferma così meta di molte produzioni. Lo scorso maggio proprio mentre Borghi girava a Pescaiola, al teatro Petrarca sono state girate alcune scene di un film americano con protagonisti George Clooney e Adam Sandler. Nel recente passato c’è stata la serie Netflix Decameron, girata anche a Ponte Buriano.

Angela Baldi