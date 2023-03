Boom di truffe agli anziani "Occhi aperti"

CASTIGLION FIORENTINO

Truffe agli anziani anche a Castiglion Fiorentino. L’amministrazione comunale raccomanda l’assoluta attenzione. In Valdichiana sono stati diversi i casi di false chiamate in cui dei malfattori si fingevano finti carabinieri che paventavano ai poveri malcapitati una situazione da far gelare il sangue. "Sono il maresciallo, suo figlio è nei guai: ha investito una bambina ma un avvocato verrà a casa sua per toglierlo da questa situazione". Non gratis ovviamente perché c’era un conto da saldare, salato e rigorosamente in contanti. Dall’altra parte non ci sono che subdoli truffatori che con terrorismo psicologico sperano di far breccia sui più fragili giocando sulla loro emotività e preoccupazione. "Sono di nuovo capitati episodi di questo tipo di truffa anche nel nostro comune in cui si gioca sulla preoccupazione di un genitore vero il figlio: invito tutti ad usare la massima accortezza", dice il sindaco Agnelli.

"Si ribadisce a tutti i cittadini di porre assoluta attenzione circa estemporanee richieste di denaro a domicilio, tenendo alta la guardia curando soprattutto le fasce più deboli della popolazione. La raccomandazione è quella di diffidare da qualsiasi richiesta di contanti ricevuta telefonicamente da sedicenti avvocati o appartenenti alle forze dell’ordine, anche se prospettano situazioni gravi con protagonisti cari della vittima" sostiene il comandante della Municipale Marcellino Lunghini. "Un crimine odioso – conclude l’assessore alla sicurezza Cappelletti – in questi casi è bene conoscere ed informare, la prevenzione diventa essenziale, il più grande strumento di difesa".