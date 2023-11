Book Festival. Neri Marcorè apre la rassegna

E’ Neri Marcorè il protagonista di oggi al Foiano Book Festival. La quinta edizione della rassegna si prepara a partire registrando già i primi sold out. Il primo evento in programma è appunto quello con Neri Marcorè. L’attore marchigiano, artista poliedrico che negli anni ha attraversato il teatro, la tv, il cinema e la musica sarà protagonista dell’apertura della quinta edizione del Foiano Book Festival, oggi venerdì 3 novembre alle ore 19 nella sala Furio del Furia, con uno spettacolo speciale di parole e musica progettato proprio per il festival. In questo caso l’organizzazione ha già comunicato che i posti sono tutti esauriti.

Da domani sabato 4 novembre si inizia a raccontare libri e letteratura con un intenso programma che partirà alle ore 16, in Sala Carbonaia con la scrittrice campana Carmen Verde che presenterà il suo ultimo romanzo "Una minima infelicità " (Neri Pozza) che è stato candidato al Premio Strega. A seguire un altro nome talentuoso della narrativa italiana, la siracusana Veronica Galletta , vincitrice del premio Campiello e finalista dello Strega, con il suo libro "Pelleossa" (Minimum Fax). Alle 18 nel palco dalla Sala Carbonaia sarà la volta di due colonne della narrativa toscana come Enzo Brogi e Tito Barbini in un dialogo tra storie, politica e viaggi.

La giornata si sabato si chiude con un grande nome del giornalismo italiano, Domenico Iannacone che alle 21 in Sala Furio del Furia, in dialogo con Anna Cherubini, racconterà le periferie, i fragili e i pezzi dimenticanti della nostra società, dove la legalità e l’accoglienza diventano miraggi.

Due gli appuntamenti di domenica 5 novembre: alle 17 in sala Carbonaia Piergiorgio Pulixi presenta "Stella di Mare" (Solferino) e alle 18 in sala Furio del Furia arrivano il comico ed attore Paolo Rossi con la figlia Georgia per presentare il libro "Chissà se è vero" (Rizzoli). Il programma poi riprenderà già da mercoledì 8 novembre con Erri De Luca con un incontro dedicato a "Chisciotte e gli invincibili". Anche questo appuntamento è sold out.