Bonura prova la Sangio col Foiano: "Un test per valutare i progressi"

Quarta amichevole pre-campionato per la Sangiovannese di Marco Bonura che allo stadio Fedini, ospiterà alle 17.30 il Foiano

in una classica che si ripete ogni estate.

La compagine amaranto, allenata dall’ex bandiera senese Argilli, milita nel campionato di Eccellenza e solo lo scorso sabato ha fermato allo stadio Dei Pini sullo 0-0 il TerranuovaTraiana che, assieme agli azzurri, è stato inserito nel girone E

del campionato di serie D.

Un test che servirà all’allenatore del Marzocco per avere nuove conferme dopo la vittoria ottenuta, sabato scorso, grazie a un rigore di Rotondo, a Sansepolcro contro i bianconeri. Ci saranno sempre alcune assenze, altri giocatori non in perfette condizioni ma sarà premura dello stesso tecnico ruotare più possibile l’organico anche per cercare nuove soluzioni tattiche.

Facendo però un passo indietro all’amichevole dello scorso fine settimana sempre l’allenatore della Sangio si dice soddisfatto oltre che del risultato anche per i progressi intravisti dei suoi dopo le primissime uscite stagionali: "A Sansepolcro intanto abbiamo vinto per la prima volta dall’inizio della preparazione e, soprattutto non abbiamo subito gol. Anche se siamo soltanto nel pre-campionato, sono sempre fattori molto positivi che aiutano a lavorare meglio durante la settimana, peraltro abbiamo provato situazioni che stiamo studiando da un pezzo e questo mi fa capire che siamo sulla strada giusta. Ricordando, poi, che potevamo uscire da questa amichevole con un risultato ben più rotondo se considero alcune macroscopiche occasioni gettate al vento ed altre azioni che meritavano maggiore fortuna. Sto vedendo però dei progressi e questo, indubbiamente, mi rende felice e mi permette di pensare positivo in chiave futura".

La squadra da domani avrà due giorni di riposo e si ritroverà il 16. Domenica, poi, altra amichevole, sempre in casa, contro la Colligiana dell’ex Francesco Mocarelli.

Massimo Bagiardi