Boni-Stagi-Romualdi sono da record. Ecco i campioni delle preferenze

di Marco Corsi

CAVRIGLIA

1.564 voti di preferenza complessivi. E’ un vero e proprio record quello collezionato da Thomas Stagi e Filippo Boni, che alle recenti elezioni amministrative di Cavriglia hanno fatto il pieno. Il primo ha conquistato 793 voti, il secondo 771. I due, che già nel 2019 avevano ottenuto larghi consensi, hanno fatto parte, la passata legislatura, della giunta Sanni e sono stati ovviamente confermati anche per i prossimi cinque anni. Cavriglia, per decenni, è stata definita la "Stalingrado rossa" non solo del Valdarno, ma della Toscana, perché da queste parti le percentuali che alle elezioni riusciva ad ottenere il Partito Comunista erano veramente bulgare. Ma chi sono in Valdarno i candidati che hanno preso più preferenze? Detto del primato dei due amministratori cavrigliesi, al terzo posto in questa speciale classifica c’è Tommaso Romualdi, che si presentava per la lista "Pratomagno terra di valori" a sostegno del candidato sindaco di Loro Ciuffenna Moreno Botti. L’amarezza per la sconfitta elettorale è stata, in parte, lenita dal successo personale, rappresentato da 328 preferenze. "Voltiamo Pagina", la lista del neo sindaco Andrea Rossi, ha visto al primo posto come numero di consensi Cinzia Santini. Hanno scritto il suo nome sulla scheda in 139. A pochi km di distanza, sempre sulla Setteponti, Antonella Grassi di "Insieme per Castelfranco Piandiscò", è risultata la più votata (323), insieme a Marco Morbidelli (319), che faceva parte della stessa lista. Un doppio successo, dato che il loro candidato Michele Rossi, con un risultato per certi versi clamoroso, ha vinto le elezioni nel paese dell’altopiano e si insedierà, nei prossimi giorni, sulla poltrona del primo cittadino. Nelle file del centro sinistra, a Castelfranco Piandiscò, il candidato più votato è risultato Niccolò Innocenti (255), seguito da Angela Fortunato (252).

A Bucine, sul podio più alto, Irene Ciappi per "Sviluppo Comune per Taranghelli Sindaco" con 282 preferenze. Nella lista di Paolo Nannini primo posto per Daniele Peruzzi (129), in quella di Nicola Benini primato per Paola Coppi (165). A Terranuova Bracciolini il centro sinistra ha premiato maggiormente Federico Tognazzi (313 preferenze) e Mauro Bigazzi (289). Nella lista Terranuova Futura, di Mauro Di Ponte, spiccano Massimo Mugnai (134 voti) e Greta Nuzzi (134). A San Giovanni, tra tutte le liste in campo, il più votato è risultato Stefano Cuccoli, Pd, con 204 preferenze.