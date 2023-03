Bombolo, in trecento a tavola E La Nazione regala il poster

di Luca Amodio

"Fino a oggi eravamo un po’ nel limbo, noi in casa Bombolo, non ripropenevamo un bis dagli anni ‘90, da quelli che erano i nostri anni d’oro quando vincemmo nel ‘90,’92 e 93". Ce lo dice Gian Marco Bellini, giovane segretario del cantiere bianco rosso, raccontandoci le settimane di tensione e adrenalina prima dell’ultimo corso mascherato in attesa del fatidico verdetto che premierà il carro del grande cuore rosso "la bestia dentro", un’allegoria della storia di Moby Dick.

"La nostra generazione, cioè chi ha 30 anni ed era nato in quegli anni, conosceva quelle vittorie, per così dire, solo nel "mito", cioè nei racconti degli altri cantieristi veterani: ecco, adesso possiamo dire di vivere finalmente anche noi quell’emozione". A distanza di quasi 30 anni Bombolo torna a vivere quei glory days, quell’età dell’oro che mancava da un po’ al cantiere e che adesso è di nuovo nell’aria grazie ad un bis da record, con due vittorie in soli 8 mesi: la prima il 19 giugno 2022 nell’edizione straordinaria del carnevale estivo e la seconda poche settimane fa, in quel 5 marzo in cui Foiano della Chiana si colorò (ancora) di coriandoli biancorossi. E non dimentichiamo che, se guardiamo le ultime quattro edizioni, le vittorie salgono a ben 3 (2019, 2022, 2023), per un serie di successi storica che, per l’appunto, ricorda quella dei gloriosi anni ‘90.

"Ciò che ci rende ancora più fieri di noi è aver vinto la prima nuova coppa del Carnevale, realizzata con la raffigurazione della torre della nostra città, oltretutto in un’annata in cui il livello dei carri era tra i più alti degli ultimi 1015 anni e in un’edizione da record dal punto di vista della manifestazione, grazie al lavoro del comitato organizzatore", ci dice Bellini.

Ma i record per Bombolo non finiscono qui. Anzi. "La nostra mascherata, anche grazie all’elevatissima partecipazione di giovani è giovanissimi, è tornata a numeri di partecipanti da record, ancora una volta, paragonabile ai nostri mitici anni ‘90", aggiunge il segretario che poi sottolinea anche il livello coreografico raggiunto alla Rificolonata dove una schiera interminabile di cantieristi ha sventolato la bandiera bianco rossa durante la sfilata dei carri allegorici mignon.

Intanto sabato con il nostro giornale verrà regalato il poster di Bombolo, vincitore del carnevale di quest’anno, grazie al sostegno degli sponsor: Centro diagnostico toscano e Naturadog. E continuando a parlare di numeri, la cena sociale della (ri)vittoria - sì perché tendono a ribadirlo con fierezza i bianco rossi - in programma sabato prossimo è già sold out: sono oltre 300 prenotazioni alla sala di Villa Magi di cui già si poteva avere un’anticipazione plastica nel vedere il corteo che ha sfilato per le vie del centro il sabato della vittoria. E poi, fermi, non è ancora finita: c’è anche il record, ex aequo "eguagliato dal nostro scultore e direttore artistico, Roberto Masi che con quello di quest’anno ha ottenuto 4 primi premi nella scultura: un record per Bombolo che ha eguagliato quello della manifestazione". Insomma, il prossimo anno Bombolo festeggia il suo 90esimo compleanno e a giudicare dal cammino degli ultimi anni ci sta arrivando carico e con tanta voglia di firmare il tris.