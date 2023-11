"Bocciata" la piazza rossa. La pietra vince sul centro storico: "Accolta la proposta di Sgarbi"

di Claudio Roselli

La pietra serena vince sul cotto nella ripavimentazione di strade e piazze del centro storico , operazione che rientra fra gli interventi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Anzi, per meglio dire, la pietra stravince: anche in via Piero della Francesca, il cui fondo è da sempre in porfido, verranno tolte le piastrelle per sostituirle con la pietra. La decisione è stata alla fine presa in una direzione comunque precisa. A breve inizieranno i lavori e si comincerà proprio da questa strada; il motivo è semplice: "Partiremo da via Piero della Francesca per non creare disagi ai commercianti, ora che sta per iniziare il periodo delle festività natalizie – dichiara il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, Riccardo Marzi – e procederemo con una sostituzione integrale. Non solo: in questa direttrice trasversale del rione di Porta Romana verranno rifatti anche i sottoservizi". E per ciò che riguarda piazza Torre di Berta e il resto, seguirete le indicazioni date da Vittorio Sgarbi? "Di fatto è così, nel senso che faremo una valutazione assieme alla Soprintendenza sulle parti da mantenere e su quelle che invece dovranno essere sostituite, per cui andremo avanti in piena sintonia". E stando sempre a quanto sostenuto da Sgarbi, con i fondi che rimarranno a disposizione ripavimenterete anche le stradine laterali togliendo l’asfalto? "Anche in questo caso, se verranno a liberarsi economie sui lavori – non sarà comunque semplice – rifaremo il fondo nuovo sui vicoli". Insomma, la scelta è ora definitiva. Qualcuno canterà politicamente vittoria (ricordate la crociata del consigliere Laura Chieli di Fratelli d’Italia- Futura, che aveva bocciato il cotto poiché non appartenente alla tradizione ultrasecolare della città?), ma crediamo che alla fine la vera vittoria sia stata quella della riflessione e del buon senso, se è vero che l’amministrazione – anche su consiglio di Sgarbi – ha ritenuto di dover adottare questa soluzione.

L’importante, adesso, è preoccuparsi della qualità degli interventi, per fare in modo che il centro storico biturgense sia riqualificato a tutti gli effetti e diventi più gradevole da un punto di vista non soltanto estetico, ma anche di congruenza storica; di certo, una piazza con la pavimentazione risistemata (e con il dodecaedro) acquisirà tutta un’altra immagine.