Bobo Rondelli il 25 aprile a Cavriglia per la Festa della Liberazione

Arezzo, 22 aprile 2025 – Non sarà un 25 aprile come gli altri, il prossimo. Sarà ancora più importante, soprattutto in un momento complesso come quello che stiamo vivendo a livello internazionale con i tanti conflitti aperti ed una situazione di fortissima instabilità politica, mentre tutti i nostri valori e le nostre certezze sembrano essere rimesse in discussione. A 80 anni dalla Liberazione, a Cavriglia, terra di sanguinosi eccidi nazifascisti e di numerosi partigiani, gli organizzatori hanno messo in piedi una giornata intera di iniziative, in collaborazione con Anpi, Arci di Castelnuovo dei Sabbioni e Materiali Sonori.

Sarà, questa, l'occasione per condividere idee ed emozioni, iniziando col pranzo sociale aperto a tutti nei locali del Circolo Arci di Castelnuovo. L'evento proseguirà in Piazza della Repubblica alle 15 e 30, per una grande Festa di Liberazione attraverso la musica del gruppo rock valdarnese Waks Up In The Cosmos con un concerto preceduto dai saluti istituzionali del Sindaco e di un rappresentante dell'Anpi. Seguirà un momento di riflessione con alcune letture partigiane, testimonianze e ricordi. L'evento clou sarà il concerto di Bobo Rondelli con la band Musica da Ripostiglio ei brani del recente album “Storie assurde”, che accompagnerà il pubblico fino all'inaugurazione del nuovo percorso pedonale, impreziosito da alcune opere dell'ultima edizione del Simposio di Scultura Monumentale, prevista alle ore 18 e 30.