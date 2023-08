Biotecnologie: iscrizioni aperte

Sono inoltre ancora aperte le iscrizioni per l’accesso al corso di laurea triennale in Biotecnologie, la scadenza è il 15 settembre. Sono 110 i posti complessivamente a disposizione. Per entrare in graduatoria è necessario tenere il test TOLC-S, erogato online dal consorzio CISIA. Mentre sono 250 i posti disponibili per il corso di Scienze biologiche; l’ammissione non prevede il superamento di una prova, ma l’immatricolazione sarà consentita, fino ad esaurimento posti.