Binari nuovi per 15 milioni. Cantieri aperti la notte. Quattro mesi di lavori

Un investimento molto importante, parliamo di circa 15 milioni di euro che Rete Ferroviaria Italiana è pronta a mettere sul piatto nella linea convenzionale tra Firenze e Roma. Il tutto, naturalmente, per poter garantire in futuro un servizio sempre migliore a tutti coloro che adoperano i convogli per i loro spostamenti. Oltre quattro mesi complessivi di lavori, dal 9 giugno al 30 settembre prossimi, per il rinnovo dei binari e della massicciata nei tratti tra Arezzo e Castiglion Fiorentino e tra le località di Indicatore e Ponticino. Venti i chilometri totali di binari che saranno oggetto di questi interventi, che la società capofila del polo infrastrutture del gruppo Ferrovie dello Stato italiane metterà in pratica a partire da domani e che vedrà impegnati, quotidianamente, oltre 50 tecnici appartenenti alla Rete Ferroviaria Italiana assieme ad alcune ditte appaltatrici che porteranno avanti l’opera, cercando di limitare al massimo i disagi dell’intera utenza, grazie all’utilizzo di due treni cantiere e numerosi mezzi d’opera.

Le varie attività sul tratto di linea interessato saranno svolte durante le ore notturne proprio per venire incontro a coloro che si spostano sui binari ma non sono da escludere, in ragione della grossa mole di lavoro prevista, che tra le località interessate sia istituita una riduzione di velocità che dovrebbe comportare come già accaduto in alcuni casi, anche recentemente, delle modifiche riguardanti gli orari di partenza e arrivo. Sulla stessa linea convenzionale potrebbero verificarsi anche le cancellazioni di alcuni treni del regionale sulle linee Firenze - Roma e Firenze - Foligno. I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati con la nuova offerta per tutta l’utenza, per poter seguire gli aggiornamenti sui lavori o avere informazioni più dettagliate su quanto verrà portato avanti da RFI ci si può collegare sul sito istituzionale di Trenitalia - www.trenitalia.com - nella sezione Infomobilità alla pagina lavori e modifiche al servizio o tramite smart caring personalizzato sull’applicazione di Trenitalia facilmente scaricabile da ogni dispositivo mobile informatico. Un’opera simile riguardò, giusto un anno fa, anche il Valdarno aretino per il rinnovo del sistema di deflusso delle acque e la completa sostituzione di massicciata, binari e traversine oltre al rinnovo dei binari nelle stazioni di San Giovanni e Montevarchi. Molti i treni che subirono variazioni e cancellazioni fino all’inizio di settembre ma fu un intervento meno invasivo rispetto a quello previsto nelle prossime ore, basti pensare che portò un investimento economico complessivo di 4 milioni di euro rispetto ai 15 nella linea convenzionale tra Firenze e Roma.