Bimbi e salute. Ciclo di incontri

"Ascolto, benessere e cura" è il titolo del ciclo di incontri dedicato ai genitori di bimbi da 0 a 6 anni promossi dal Comune di Castelfranco Piandiscò, in collaborazione con la cooperativa sociale Koinè e il nido d’infanzia Piccino Picciò. Obiettivo degli appuntamenti, che si terranno nell’aula del Consiglio comunale in piazza Vittorio Emanuele, offrire uno spazio di confronto, apprendimento e supporto su argomenti fondamentali per la crescita dei bambini, "un’occasione - spiegano dal municipio - per affrontare insieme le sfide della genitorialità, guidati da esperti e professionisti del settore". Si tratta infatti di un percorso educativo che tocca vari temi pedagogici, formativi e sanitari.

Il via giovedì 6 marzo, alle 18.15, su "Regole sì, regole no: come comunicare con i bambini", con Ilaria Assoggiu, coordinatrice pedagogica. Il 13 del mese, alle 21, saranno i pediatri del territorio, Federica Ghiori e Riccardo Fiorini, ad illustrare le problematiche mediche nella fascia della prima infanzia, mentre mercoledì 2 aprile, alle 18.15, Irene Cuccuini, educatrice di Koinè e operatrice di "Nati per leggere" relazionerà sul tema "Io leggo a te". Appuntamento finale martedì 8 aprile, alle 21, con il "Corso di disostruzione pediatrica. Impara cosa fare in caso di necessità" curato dalle Misericordie dei tre centri del Comune unico. Solo in quest’ultimo caso è necessaria l’iscrizione.

In sede di presentazione il sindaco Michele Rossi ha rivendicato lo sguardo attento dell’amministrazione verso le tematiche educative sostenute finanziando progetti extra scolastici per 10 mila euro da bilancio comunale, sottolineando le varie progettualità promosse come l’educazione civica per gli alunni della scuola elementare ‘Strada sicura’, che vedrà in cattedra gli agenti della Polizia municipale; ‘Sport giocando’ rivolto ai piccoli dell’infanzia e il progetto ‘Eva con Eva’ contro la violenza di genere riservato agli studenti scuole medie.