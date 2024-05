Bilancio Banca Valdarno. Mano tesa alle famiglie

Utile netto di oltre 6 milioni di euro, 58milioni di euro di nuovi finanziamenti destinati a famiglie e imprese del territorio, 30.000 clienti. Ed è in arrivo il bonus bebè. Questi alcuni numeri snocciolati oggi pomeriggio dai vertici di Banca Valdarno in occasione dell’assemblea dei soci, che ha approvato il bilancio 2023. Un bilancio, come hanno ricordato il presidente Gianfranco Donato e il direttore Stefano Roberto Pianigiani, che ha confermato, ancora una volta, la solidità dell’istituto di credito valdarnese, unita alla capacità di dare risposte concrete al territorio servito. Nella relazione è stato sottolineato il periodo storico che stiamo vivendo. "In questo difficile contesto – ha spiegato Donato - abbiamo operato scelte importanti, guidati dalla naturale capacità delle Bcc di adattamento ai tempi, sostenuti dal riconoscimento del territorio, grazie anche al ruolo fondamentale svolto dai nostri soci. Siamo riusciti a dare risposte adeguate sia a livello strategico che gestionale, senza smarrire la tradizionale attenzione alla nostra comunità locale che serviamo da oltre cento anni. Nel 2023 l’utile netto è stato di 6.399.337 euro; CET1 Ratio e il Total Capital Ratio rispettivamente al 27,33% e al 27,79%; indice di copertura dei crediti deteriorati al 72,3%. "L’anno si è chiuso anche con un ulteriore incremento della nostra quota di mercato con oltre 30.000 clienti che si affidano ai servizi della nostra Banca, che in coerenza con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile definiti dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite continua ad impegnarsi nella costruzione di una sostenibilità "dal basso" che coinvolga in maniera responsabile il territorio valdarnese – ha aggiunto Pianigiani". Un’impronta che, come è stato ricordato, si è tradotta in numerose attività e iniziative, tra cui spiccano gli oltre 58milioni di euro di nuovi finanziamenti destinati a famiglie e imprese del territorio.