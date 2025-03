Bibbiena, obiettivo sicurezza. Ora in arrivo anche due vigili dopo i rinforzi per i carabinieri

di Sonia Fardelli BIBBIENA

Nuovi rinforzi nelle forze dell’ordine a Bibbiena per garantire una maggiore sicurezza ai cittadini. Dopo l’arrivo di due nuovi carabinieri (quattro per tutto il Casentino) adesso arrivano anche due nuovi agenti di Polizia Municipale. Un notevole potenziamento che garantirà maggiori controlli nel territorio. I due agenti arrivano a Bibbiena grazie ad un accordo con il comune di Pratovecchio Stia, che li cede "in prestito". "Nell’attesa della conclusione delle procedure del concorso per aggiungere personale al comando di Polizia Municipale di Bibbiena - spiega l’assessore Francesco Frenos - e grazie ad un accordo con il comune di Pratovecchio Stia, abbiamo potuto beneficiare della presenza attiva di due agenti. Una collaborazione tra enti molto importante, per cui ringrazio il sindaco e l’amministrazione, che ci consente di sopperire alla mancanza di personale". E così in attesa che il concorso per vigili sia terminato, a Bibbiena arrivano i due agenti Alberto Paolini e Giovanni Manneschi. "I due agenti - spiega il comandante di Bibbiena Jacopo Piantini - collaborano oltre l’orario definito e rappresentano un grande aiuto per il nostro territorio in questo momento. Si tratta poi di due persone con grande esperienza sul campo e questo è un supporto ulteriore". Con questi rinforzi il corpo di Polizia Municipale di Bibbiena insieme al Comando dei carabinieri di Bibbiena, potranno continuare a svolgere al meglio un ruolo di prevenzione e controllo del territorio importante per la sicurezza dei cittadini. L’assessore Frenos anticipa anche il censimento dei dispositivi di videosorveglianza che presto partirà, seguito dall’attivazione del controllo di vicinato. "In questo momento la presenza di questi due agenti - dice - rappresenta molto anche per il lavoro che stiamo facendo sul censimento dei dispositivi di videosorveglianza sul territorio. A questo censimento, infatti, seguirà un’importante azione per implementare la presenza di dispositivi utili alla sicurezza. Implementazione richiesta anche da molti cittadini a seguito di incontri mirati su tutte le frazioni. Tutto questo sarà importante anche in preparazione di un percorso di controllo di vicinato con il coinvolgimento attivo dei vari quartieri e delle forze dell’ordine".