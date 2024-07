Bertelli pigliatutto a San Francesco. Acquistato il quarto fondo in piazza dal patron di Prada

Arezzo, 31 luglio 2024 – Bertelli pigliatutto. Non si ferma il Patrizio immobiliarista che mette a segno un nuovo acquisto in piazza San Francesco. Il patron di Prada ha infatti appena comprato il fondo commerciale dell’House of Poke che si è spostato lasciando liberi i locali. Si tratta così della quarta pedina mangiata in piazza San Francesco. Nella scacchiera dell’imprenditore sulla stessa piazza c’è anche il fondo della ex Farmacia del cervo con cui l’ultimo locale acquisito confina e si ricongiunge sul retro, nella parte che si apre su via Carducci, ma non solo.

Bertelli proprio a San Francesco aveva già rilevato il Caffè dei Costanti, ancora chiuso e in attesa di trovare un gestore e lo storico ristorante la Buca portato a nuova vita proprio dalla sua gestione e presto dotato anche di giardino estivo grazie all’acquisizione di spazi esterni adiacenti al locale. Adesso con l’arrivo del fondo che era dell’House of poke sale a 4 il numero di attività di proprietà del patron di Prada a San Francesco. Cosa ci aprirà? Quello che è certo è che non sarà una gestione diretta ma che il fondo verrà dato in affitto come avvenuto per la ex farmacia del cervo. Ma gli interessi di Patrizio Bertelli per locali e attività cittadini non finiscono a San Francesco.

Sua l’operazione Amarcord con l’acquisto dell’edicola di piazza San Jacopo rilevata dalla famiglia Scartoni e sempre opera sua l’acquisto del ristorante la Capannaccia con cui la famiglia Ottaviani è ritornata in pista. Bertelli che della Capannaccia era un assiduo frequentatore, ha rilevato il locale per circa 600mila euro e la famiglia Ottaviani è tornata al suo posto. Gli ultimi anni passeranno così alla storia come quelli in cui l’imprenditore ha stretto un legame ancora più forte con la sua città natale investendo su locali, palazzi storici e piazze cittadine. Il primo affare immobiliare è stato appunto quello che ha portato Bertelli ad acquisire lo storico locale di via San Francesco fino al 2018 gestito dalla famiglia De Filippis, il ristorante è tornato operativo il 6 aprile 2023 in occasione del 77esimo compleanno di Bertelli.

Con un’offerta di poco superiore alla base di partenza - 1,5 milioni di euro - la società Peschiera di Pratrizio Bertelli, si è aggiudicata anche il Caffè dei Costanti. A giugno Palazzo Carbonati si è aggiunto alla lista degli immobili di Bertelli. Il grande palazzo di via degli Albergotti di proprietà del Comune di Arezzo è stato venduto all’asta e ad acquistarlo è stata l’immobiliare Peschiera di proprietà del presidente del gruppo Prada. Il prezzo base di partenza era fissato a 1 milione e 592 mila euro. Obiettivo farne un hotel di lusso. Non solo immobiliarista, anche Mecenate. Bertelli infatti ha donato 1 milione di euro per il restauro della facciata della pieve di Santa Maria Assunta, proprio in virtù del suo grande attaccamento a questo luogo in cui l’imprenditore ha ricevuto il battesimo.