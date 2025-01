Benedizione degli animali. La cerimonia

Torna oggi a Castiglion Fiorentino l’appuntamento con la tradizionale benedizione degli animali. Il programma prevede alle ore 9.30 il ritrovo presso il campo della Parrocchia del Rivaio, alle ore 9.45 la partenza della passeggiata di 7 chilometri, percorso facile adatto a tutti, per arrivare alle ore 11.30 in piazza della Chiesa della Collegiata per la benedizione degli animali. Nell’occasione sarà allestito un mercatino per donazioni alle associazioni che si occupano della tutela degli animali. Tutta la popolazione è invitata a partecipare all’iniziativa con i propri animali da compagnia. Alle ore 13, nei locali della parrocchia del Rivaio è in programma un pranzo sociale. L’organizzazione dell’iniziativa spetta alla asd Cavalieri per Caso in Valdichiana, con il patrocinio del comune di Castiglion Fiorentino. "Si tratta della dodicesima edizione, quinta effettuata presso la Collegiata di Castiglion Fiorentino e sempre più persone partecipano a questa iniziativa dal sapore antico e dedicata ai nostri amici animali" conferma il presidente dell’associazione, Sauro Rosini. "Siamo profondamente legati alla nostra città e ci impegniamo a costruire una convivenza civile tra i nostri amici a 4 zampe creando una comunità affettuosa insieme a persone che amano gli animali", aggiunge l’assessore alla tutela degli animali, Francesca Sebastiani. "Auspico che questa giornata ci induca sempre più ad avere comportamenti di rispetto verso gli animali da affezione. Mi congratulo con le associazioni che da anni cercano di valorizzare l’importanza sia della natura che del benessere degli animali".