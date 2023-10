Bene il Legnano, pari fra Club Milano e Crema

Ottimo punto esterno per il Legnano in casa della Pro Palazzolo nell’anticipo valido per il girone B della D. I lilla di mister Scudieri dopo lo scivolone di domenica scorsa con il Caravaggio (1-8), riprendono il cammino uscendo indenni da uno dei campi più duri e ora possono guardare con maggior fiducia al turno infrasettimanale di mercoledì con il Desenzano. Quest’ultimo è stato sconfitto a Caldiero con rete del centravanti marocchino Rachid Arma, classe 1985 e vecchia conoscenza della Lega Pro. Si dividono equamente la posta in palio Club Milano e Crema (0-0). Tre punti importanti nel girone A anche per l’Alcione Milano che tra le mura amiche ha superato l’Alba grazie a Chierichetti al 40’ del primo tempo. Oggi invece per il girone A il Città di Varese giocherà ad Asti, la Vogherese ospita Pinerolo, nel B la capolista Arconatese a Caronno Pertusella gioca con il Ponte San Pietro, il Caravaggio con il Piacenza, completano Casatese-Varesina, Folgore Caratese-Castellenzese, Tritium-Brusaporto, Villa Valle-Clivense e Virtus Ciserano Bergamo-Real Calepina. Nel D si giocano Fanfulla-Ravenna, San Giuliano City-Forlì e Sant’Angelo- Victor San Marino. L.D.F.