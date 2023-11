"Beato lui". Buttafuoco racconta Silvio

Il nuovo presidente della Fondazione Biennale di Venezia Pietrangelo Buttafuoco arriva ad Arezzo con "Beato lui" il libro sulla vita di Silvio Berlusconi.

Una serata che ha fatto registrare il tutto esaurito: appuntamento stasera alle 20, allo Sporting Club di Arezzo, con un nuovo incontro letterario dell’associazione Cultura Nazionale presieduta di Cristiano Romani.

Dialoga con l’autore il capocronista de La Nazione di Arezzo Federico D’Ascoli.

"Beato lui, panegirico dell’arcitaliano Silvio Berlusconi" è un volume epico, comico, tragico. Berlusconi come non l’avete mai visto. Pietrangelo Buttafuoco, grande acrobata della parola, ritrae il personaggio più contemporaneo della contemporaneità. È impossibile scrivere la parola fine al romanzo di Berlusconi. Non è scandito da capitoli o da vicende che seguano una logica temporale, i personaggi appaiono elusivi, i periodi sono pieni di incisi e subordinate, le note a margine in continua evoluzione.

La storia di Silvio l’Arcitaliano è piuttosto un affastellarsi di scene, di performance, di brevi novelle dove è possibile affermare una verità e il suo contrario. Pietrangelo Buttafuoco sa svelare tutti i ruoli di Silvio: drammaturgo, scenografo, suggeritore, interprete e regista. Il sipario non scende mai, il protagonista continua e continuerà per sempre a calcare il palcoscenico perché ogni sua asse l’ha immaginata, costruita e levigata lui. Buttafuoco si trova quindi a raccontare la commedia del Cavaliere, la cui unicità coincide con l’Italia stessa.

"Siamo molto contenti di ospitare il nuovo presidente della Biennale di Venezia Pietrangelo Buttafuoco – dice Cristiano Romani – verrà a presentare il suo libro sulla vita di Silvio Berlusconi, già molta gente si è prenotata, siamo infatti al sold out nella prestigiosa location dello Sporting Club che ospiterà anche l’incontro del prossimo 18 novembre alle 17 con Magdi Cristiano Allam un altro grande personaggio che richiama le folle e che verrà a presentare il suo ultimo libro ‘Un miracolo per l’Italia’".

Anche in questo caso sono già tanti i prenotati per un evento che va verso il tutto esaurito.