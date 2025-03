Bavaglini personalizzati ai nuovi nati

Dopo la melodia creata apposta per ogni nato e che viene suonata dalla campana ottocentesca della Torre del Cassero, il comune di Castiglion Fiorentino avvia una nuova iniziativa per festeggiare i bambini che nascono sotto la Torre del Cassero. Insieme alla lettera firmata dal sindaco Mario Agnelli le famiglie ricevono un bavaglino con il nome del bimbo in questione. Sempre a Castiglion Fiorentino prosegue, inoltre, l’iniziativa delle politiche giovanili nell’omaggiare i neo-diciottenni di uno zainetto contente la Costituzione. In questi giorni sta avvenendo la consegna agli oltre 100 giovani che hanno compiuto 18 anni lo scorso anno.Oltre alla sacca con il logo troveranno al suo interno la Costituzione Italiana e una lettera che gli sia di augurio.