Battesimo in Campidoglio. Vetrina sul Palio dei Rioni. Patrocina la Lega di serie B

di Luca Amodio

ROMA

Il Palio dei Rioni di Castiglion Fiorentino arriva in Campidoglio e fa breccia nel cuore nel cuore della Capitale. Ma non solo, visto che l’evento avrà il prestigioso patrocinio della Lega serie B. È stata una giornata di promozione quella di ieri con la trasferta castiglionese nella Capitale con un obiettivo chiaro: promuovere le tradizioni della comunità castiglionese. Per questo ieri pomeriggio è stata organizzata una conferenza stampa in Campidoglio, sede del consiglio comunale della città di Roma, in cui i vertici dell’Ente Palio, il sindaco di Castiglion Fiorentino, Mario Agnelli, i presidenti dei tre rioni, e il Magistrato del Palio, Pierpaolo Mangani hanno raccontato quello che è il Palio dei Rioni – in programma il 16 giugno – direttamente cuore della Capitale. Presente anche il presidente della Lega di serie B, Mauro Balata, che ha ribadito l’amicizia con il Comune di Castiglion Fiorentino che ormai ha detto "è diventato il centro di tantissime iniziative legate allo sport e alla tradizione che ormai hanno un respiro internazionale". "Per noi è un orgoglio essere qui e per questo abbiamo dato il nostro patrocinio a quelle che sono le tradizioni del nostro paese che anche noi come Lega di serie B vogliamo tutelare ed esaltare".

Sulla stessa linea anche la presidente dell’Assemblea Capitolina, Svetlana Celli, che ha partecipato all’incontro tessendo le lodi dell’impegno della città di Castiglion Fiorentino nella promozione della sua identità "da qui possiamo iniziare a pensare anche a tante collaborazioni in alcune occasioni: uniamo le nostre tradizioni e valorizziamole, per quello che può Roma farà la sua parte". Emozione e orgoglio anche nella parole dei vertici dei tre rioni con Gloria Castellucci neo priore del terziere di Porta Fiorentina, Michele Falomi presidente del Rione Cassero e Lucia Casagni, presidente del Rione di Porta Romana che hanno spiegato alla presidente Celli i punti cardine della tradizione castiglionese. "E’ una grande emozione, un grande traguardo per il nostro Palio e tutte le manifestazioni legate a quella che è la corsa dei cavalli – ha detto Pierpaolo Mangani, confermato per il secondo anno Magistrato del Palio – il nostro è un sano campanilismo che da vita all’aspetto sociale dei rioni e a tutte le competizioni che vengono organizzate".