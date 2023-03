Bassi è Il mercante di luce Lo Stabat Mater a Cortona

Venerdì sera a teatro. Stasera alle 21,30 appuntamento al teatro comunale di Cavriglia, dove dall’omonimo romanzo di Roberto Vecchioni, edito da Einaudi, Ettore Bassi (nella foto) porta in scena Il mercante di luce. La cronaca dei giorni di un ragazzo colto e curioso, emozionato e coraggioso e di un padre che con dedizione e amore tenta di spiegare il senso della vita, l’unico che conosce. Ettore Bassi veste i panni del docente, che accompagna il figlio adolescente, afflitto dalla malattia, alla scoperta della bellezza racchiusa nei grandi classici.

Lo spettacolo abbraccia lo stile e la magnificenza narrativa di Roberto Vecchioni con una storia che attraversa il nostro presente.

Riparte la stagione al teatro Signorelli di Cortona, questa sera venerdì 3 marzo alle 21 è in programma lo "Stabat Mater" di Giovan Battista Pergolesi nel turno giallo di abbonamenti.

Stabat Mater sarà diretto dal maestro Pawel Gorajski, l’organico della Cor Orchestra sarà composto da archi e basso continuo e due voci di soprano e mezzo soprano per le parti soliste di Antonella Di Giacinto e Francesca Martini. La composizione dello Stabat Mater fu commissionata a Pergolesi probabilmente nel 1734, dalla laica confraternita napoletana dei Cavalieri della Vergine dei Dolori di San Luigi al Palazzo, per officiare alla liturgia della Settimana Santa. La tradizione vuole che l’opera sia stata completata il giorno stesso della morte di Pergolesi (16 marzo 1736). Non si sa se questo aneddoto sia verosimile ma, da come si rileva nello studio dell’autografo, l’autore ebbe una grande fretta di scrivere, confermata da numerosi errori tipici di chi ha poco tempo davanti a sé e dalla scritta in calce "Finis Laus Deo", quasi a mostrare il sollievo per aver avuto il tempo necessario per concludere l’opera. Lo Stabat Mater è suddiviso in dodici numeri. Per informazioni e biglietti 0575 606887.

Appuntamento successivo al Teatro Signorelli il 15 marzo quando sul palco salirà il Balletto di Siena in "That’s amore". La conclusione della stagione è affidata a Sergio Castellitto in "Zorro" il 30 marzo con bis il giorno seguente per il turno verde.

Si ricorda agli abbonati e ai possessori del biglietto per lo spettacolo annullato "Azul" con Stefano Accorsi, che Fondazione Toscana Spettacolo e Comune di Cortona stanno verificando la possibilità di un’eventuale data di recupero e che quanto prima ne sarà data comunicazione.