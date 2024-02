Basket. Nuova sconfitta per la Polisportiva Galli

Arezzo, 19 febbraio 2024 – Seconda sconfitta in fila per la Polisportiva Galli che dopo il passo falso contro la capolista Derthona, perde anche l’imbattibilità casalinga uscendo a mani vuote dal confronto con Mantova. Una gara in cui è difficile trovare qualche colpa alle ragazze di coach Garcia, per l’ennesima volta in emergenza. Con De Cassan e Amatori ancora fuori, al rientro di Nasraoui si contrappone l’assenza di Lazzaro. Nonostante ciò è stata battaglia vera, con le padrone di casa capaci di risalire la china nonostante il -13 di inizio terzo quarto, mancando di lucidità nelle battute finali. Non bastano quindi i 20 punti della solita Marta Rossini, top scorer della squadra di casa.

Parte forte Mantova con Bottazzi, Novati e Orazzo a segno per il 3-8. Si sblocca anche Rossini dall’arco, ma Orazzo risponde con la stessa moneta portando le compagne sul 6-15 che obbliga al timeout coach Garcia. Novati aumenta ancora il margine, ma Streri si prende la squadra sulle spalle e con otto punti in fila riavvicina le compagne sul 15-17. Orazzo propizia il più cinque esterno, ma una super Streri continua a segnare siglando la parità a quota 21. Il sorpasso arriva poco dopo, con Mioni a segno per il 23-21. Regna l’equilibrio e alla prima sirena è perfetta parità sul 25-25.

Anche nella seconda frazione c’è tanto equilibrio, con nessuna delle due formazioni in grado di trovare allunghi di nota. A metà frazione è 32-31 per la Polisportiva Galli. Mantova però chiude meglio il quarto e con Fietta e Llorente allunga, andando al riposo sul 39-45. Anche dopo l’intervallo sono le lombarde ad aver maggior inerzia, con Bottazzi e Llorente autrici del primo break che vale 41-54. Si sblocca Petrova, poi sale in cattedra Nasraoui e San Giovanni Valdarno rientra in partita riportandosi a soli sette punti di distacco. L’ultimo sigillo è quello di Rossini che replica al canestro di Cremona scrivendo il 52-58 al trentesimo. L’ultima frazione è un susseguirsi di emozioni: Rossini, Petrova, Rossini e in un attimo è aggancio a quota 58. La partita si accende, Mantova prova ad affidarsi a Fietta e Llorente ma la Polisportiva Galli sorpassa con Bocola che insacca il 63-62. Petrova fa più tre, ma le ospiti non mollano e con Bottazzi impattano sul 66-66. Si entra così in un finale in volata dove Mantova è più lucida e prima con Orazzo poi con Llorente trova la spallata vincente portandosi sul 67-72. La formazione di Garcia non ne ha più e Orazzo in lunetta chiude i conti con un perfetto 6/6 finale. Finisce 69-78.