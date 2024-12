Basket. Il Galli torna a vincere

Arezzo, 17 dicembre 2024 – La debacle di Selargius è superata. Polisportiva Galli ritrova la vittoria e tra le mura amiche del PalaGalli sconfigge nettamente Moncalieri. Gara in equilibrio solo nella prima frazione (23-19), poi nel secondo quarto c’è l’allungo della formazione di Garcia che all’intervallo conduce di 19 punti. La ripresa diventa così pura formalità, con le ospiti che restano sempre a debita distanza. Quattro le giocatrici in doppia cifra, con Rossini top scorer con 17 punti. Sammartino da una parte e Obaseki dall’altra aprono la contesa. Rossini con due canestri in fila scrive il 7-4 ma prima Salvini e poi Mitreva impattano il punteggio. Grosso trova il sorpasso ospite (11-13), ma è basta un acuto di De Giovanni e i liberi di Mioni e Conde per il primo vero allungo sul 22-13. Ngamene ricuce lo strappo con le due squadre che al decimo son separate da quattro punti sul 23-19. Nel secondo quarto si spezza l’equilibrio: Mitreva fa meno due (25-23), ma Degiovanni risponde con quattro punti in fila aprendo il break in cui Conde e Rossini propiziano la doppia cifra di vantaggio sul 35-25.

Moncalieri accusa il colpo e la squadra di Garcia scappa via con Stroscio e Conde che firmano il 41-25. Sammartino ferma il parziale a sfavore, ma una super Conde sigilla il primo tempo sul 46-27. Nel terzo quarto Sammartino e Pasero provano a ricucire lo strappo (50-37), ma Mioni sale in cattedra e supportata da Rossini e Conde ricaccia indietro le piemontesi sul 62-48. Nell’ultimo quarto c’è spazio per le panchine, con il verdetto della gara ormai definito. Il finale recita 82-65. Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno – Tecnoengineering Moncalieri 82 – 65 (23-19, 46-27, 62-48, 82-65)

POLISPORTIVA A. GALLI SAN GIOVANNI VALDARNO: Rinaldi 3 (1/2 da 2), Degiovanni* 16 (5/9, 2/5), Rossini* 17 (2/5, 2/4), Lazzaro NE, Sposato, Mioni* 15 (5/11, 1/1), Stroscio 6 (2/7, 0/1), Conde Duran* 16 (5/9 da 2), Cruz Ferreira 2 (1/3 da 2), Amatori NE, Di Fine 1 (0/1 da 2), De Cassan* 6 (3/3, 0/2). Allenatore: Garcia Fernandez J. Tiri da 2: 24/50 – Tiri da 3: 5/14 – Tiri Liberi: 19/26 – Rimbalzi: 43 17+26 (Conde Duran 14) – Assist: 15 (De Cassan 5) – Palle Recuperate: 8 (Stroscio 3) – Palle Perse: 15 (Mioni 4)

TECNOENGINEERING MONCALIERI: Sammartino* 16 (5/8, 0/3), Ngamene Takougang 8 (2/9, 0/2), Pasero 4 (1/2 da 2), Mitreva* 12 (2/6, 2/6), Gesuele, Grosso 2 (1/3 da 2), Salvini* 3 (1/1 da 2), Avagnina* 3 (0/2, 0/3), Nicora 7 (2/2, 1/3), Obaseki* 10 (5/9 da 2) Allenatore: Terzolo P. Tiri da 2: 19/43 – Tiri da 3: 3/17 – Tiri Liberi: 18/23 – Rimbalzi: 34 15+19 (Sammartino 6) – Assist: 8 (Sammartino 2) – Palle Recuperate: 7 (Avagnina 3) – Palle Perse: 17 (Sammartino 4) Arbitri: Forni M., Foschini M