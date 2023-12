Basket. Il Galli continua a volare e batte anche Stella Azzurra

Arezzo, 18 dicembre 2023 – Attenta, grintosa e concreta. Non sbaglia la Polisportiva Galli l’esame Stella Azzurra Roma, al termine di una gara in cui c’è ben poco da narrare. I timori della vigilia erano legati più che altro all’atteggiamento con cui avrebbe iniziato la compagine di coach Garcia, vista la netta differenza tra i due roster. Sono bastati pochi minuti per capire che testa e concentrazione erano quelle giuste, in un primo quarto a senso unico in cui la formazione di casa ha legittimato il proprio potenziale. 24-8 alla prima sirena, che diventa 46-15 a metà gara rendendo la ripresa puro garbage time. Un test utile per concedere minuti all’intera squadra, con Amatori preservata. Arriva così la decima vittoria stagionale in attesa dell’ultimo turno del 2023 che sarà contro l’altra formazione del Basket Roma.

Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno – Stella Azzurra Roma 91 – 43 (24-8, 46-15, 66-29, 91-43)

POLISPORTIVA A. GALLI SAN GIOVANNI VALDARNO: Streri 16 (5/10, 1/5), Nasraoui* 18 (6/8 da 2), Rossini* 10 (1/3, 2/4), Azzola, Bevilacqua 4 (2/3, 0/1), Reggiani* 4 (2/2 da 2), Lazzaro 7 (1/3, 1/2), Mioni 17 (5/7 da 2), Bocola*, Amatori NE, De Cassan* 15 (3/7, 3/6). Allenatore: Garcia Fernandez J. Tiri da 2: 25/46 – Tiri da 3: 7/21 – Tiri Liberi: 20/25 – Rimbalzi: 43 13+30 (Streri 7) – Assist: 9 (De Cassan 3) – Palle Recuperate: 18 (De Cassan 9) – Palle Perse: 11 (Streri 2)

STELLA AZZURRA ROMA: Brzonova* 6 (1/2, 1/4), Frigo* 7 (1/7, 1/6), Ndiaye 1 (0/1 da 3), Rizzo* 4 (1/3 da 2), Barbakadze* 2 (0/4 da 2), Zangara 3 (1/3 da 2), Schena* 11 (2/6, 0/2), Bucchieri 6 (2/8, 0/1), Garofalo NE, Sasso 3 (1/3, 0/1). Allenatore: Chimenti J. Tiri da 2: 9/36 – Tiri da 3: 2/15 – Tiri Liberi: 19/26 – Rimbalzi: 38 13+25 (Barbakadze 9) – Assist: 1 (Sasso 1) – Palle Recuperate: 4 (Bucchieri 2) – Palle Perse: 25 (Rizzo 6) Arbitri: Giambuzzi U., Palazzo M.

Si sta per chiudere un anno importante per le valdarnesi, con la seconda parte di assoluto livello. Le possibilità di chiudere il 2023 con una vittoria ci sono tutte, per proiettarsi poi in un 2024 che potrebbe regalare grandi soddisfazioni al team sangiovannese. La gara dello scorso week end ha infatti dimostrato che ci sono tutte le carte in regola per disputare un campionato di assoluto livello che possa regalare grandi soddisfazioni ad un pubblico che si sta piano sempre più avvicinando alle sorti del glorioso Galli.