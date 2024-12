Basket. Grande impresa del Galli che vince a Milano

Arezzo, 02 dicembre 2024 – Semplicemente straordinaria. La Polisportiva Galli espugna Milano e sigilla la nona vittoria stagionale. La formazione di coach Garcia sfoggia una prestazione di alto livello, allungando nel primo tempo per poi controllare l’andamento nella ripresa. Sugli scudi la prestazione delle due straniere, con Cruz (14 pt, 4/4 da 3, 10 rimbalzi) e Conde (20 pt e 15 rimbalzi) autrici di una doppia doppia. Nori da una parte, Conde dall’altra sbloccano il punteggio a tabellone. Moroni e Allievi trovano il break sull’8-4, ma Rossini e Conde replicano per l’8-11 e il successivo canestro di Mioni obbliga coach Pinotti al timeout. Al rientro è ancora Polisportiva Galli, con l’asse Amatori-Conde a propiziare il 10-16. Tibè e Toffali confezionano la parità (18-18), ma il finale è tutto di Degiovanni che sale in cattedra per il 21-24. Anche il secondo periodo si riapre con San Giovanni Valdarno a segno (21-26), ma il Sanga non ci sta e con Allievi e Cicic si riporta sul 26-26. Stroscio firma il nuovo vantaggio, poi è Cruz a mettersi in evidenza con la tripla del 26-31 costringendo Milano al minuto di sospensione. Cicic colpisce dall’arco, ma Stroscio, Conde e De Cassan replicano per le rime firmando il primo allungo sul 29-39. Toffali prova a limitare i danni, ma un gran finale di Cruz e Conde tiene distanti le lombarde. Al ventesimo è 36-46.

Dopo l’intervallo Rossini e De Cassan allungano fino al più quindici scrivendo il 36-51. Sette punti in fila di Allievi rimettono in scia la Repower (44-51), mentre è Toffali a riaprire completamente i giochi sul 48-53. Il finale è però tutto delle ospiti che con Rossini e Degiovanni ritrova ossigeno chiudendo sul 50-58. Anche gli ultimi dieci minuti vedono le padrone di casa ricucire il margine con Allievi (54-58), ma Rossini prima e Cruz poi riallontano la formazione di Pinotti sul 58-66. Zelnyte fa meno sei, ma ancora una straordinaria Cruz firma la quarta tripla di serata per il 60-69. Sussulto di Toffali (64-69), risponde Conde (64-71) quando si entra negli ultimi tre minuti. L’ultimo assalto lo lancia Toffali (66-71), ma è ormai troppo tardi e la precisione di Conde e Rossini dalla linea della carità mette la parola fine. Al PalaGiordani termina 69-78. Repower Sanga Milano – Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno 69 – 78 (21-24, 36-46, 50-58, 69-78)