Basket e calcio: più sport al Pozzo

Intervento di valorizzazione per l’area verde dell’ex campo sportivo di Pozzo della Chiana. Per la gioia di bambini, ragazzi e sportivi di ogni età sono state appena installate nuove attrezzature che permetteranno di sfruttare lo spazio verde praticando del sano sport all’area aperta. Si tratta nello specifico di due porte da calcetto, un campetto da pallavolo e due canestri da basket mobili. Un intervento promosso dall’amministrazione comunale attraverso l’assessorato allo sport. "I nuovi arredi sportivi – conferma l’amministrazione comunale - consentiranno di usufruire, ancora di più, dell’area con nuovi strumenti utili per giocare e divertirsi favorendo la socializzazione e l’aggregazione".

Foiano conferma così il suo interesse nei confronti della valorizzazione e riammodernamento delle strutture sportive. Proprio nelle scorse settimane il Comune aveva vinto un bando regionale di 360 mila euro per la cittadella dello sport che gravita intorno allo stadio a cui sono stati aggiunti 300 mila euro di finanziamenti comunali Soldi che serviranno per un adeguamento sismico e nuova copertura per la tribuna, riqualificazione del vecchio campo da tennis che diventerà uno spazio polivalente, efficientamento energetico con impianto fotovoltaico e solare termico, oltre ad altri interventi puntuali sulle strutture esistenti.

La.Lu.