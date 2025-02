Bartalini in azzurro contro la Francia

Viola Bartalini ancora in azzurro. Il portiere dell’Arezzo femminile è stato convocato dal commissario tecnico della nazionale under 23, Tatiana Zorri per l’impegno del prossimo 20 febbraio quando l’Italia affronterà i pari età della Francia in un’amichevole allo stadio Clairefontaine di Parigi. Per Bartalini si tratta della terza convocazione nella nazionale di categoria da quando veste la maglia amaranto. Una chiamata che dà ulteriore lustro alla società del presidente Anselmi. Una bella soddisfazione e un motivo di orgoglio per l’intero club. Viola si sta confermando come una delle migliori nel suo ruolo nel campionato di serie B ed è uno dei punti di forza della formazione allenata da Leoni. Classe 2005, è cresciuta nel settore giovanile della Fiorentina, prima di approdare la scorsa stagione in prima squadra. Prima di approdare all’under 23, vanta già diverse convocazioni e presenze con la maglia azzurra sia con la rappresentativa under 17 che con quella under 19. Strutturata fisicamente, forte sulle uscite alte e dotata di buona tecnica con i piedi. Un prospetto di sicuro avvenire sul quale l’Arezzo cercherà di puntare anche nel futuro prossimo anche se sono già tante le società che hanno messo gli occhi addosso sulla 21enne.