Barbareschi-Turci-Angioni-Pfm. Estate in Fortezza a quattro punte

Grandi nomi dello spettacolo, musica, teatro, festival e incontri per il super cartellone dell’Estate in Fortezza. In arrivo tra giugno e agosto Luca Barbareschi, Paola Turci, Pfm, Max Angioni, Stefano Massini, e poi Paola Turci, Giobbe Covatta, Rocco Papaleo e molti altri. Sono questi alcuni dei protagonisti della terza edizione dell’Estate in Fortezza che dal 28 giugno rienpirà il teatro all’aperto della Fortezza Medicea di Arezzo per un’estate all’insegna della musica e delle arti performative organizzata dalla Fondazione Guido D’Arezzo in collaborazione con Comune, Officine della Cultura, Teatro Verdi Montecatini, La Filostoccola e Mengo Music Fest. Una cavalcata estiva di spettacoli fino al Polifonico.

Si parte con "Barba live" e Luca Barbareschi che inaugura la rassegna venerdì 28 giugno, uno spettacolo teatrale ironico, controcorrente, pop e libero dopo due fortunate stagioni televisive. Venerdì 19 luglio ci sarà Max Angioni che torna a teatro con il suo nuovo spettacolo comico "Anche meno", uno show in cui l’attore non risparmia la sua proverbiale autoironia.

Evento speciale sabato 20 luglio: in Fortezza la Premiata Forneria Marconi, canta De André a 45 anni di distanza dal tour "Fabrizio De André e Pfm in concerto". La prog band torna sui palchi d’Italia per celebrare il fortunato sodalizio col cantautore genovese con "Pfm canta De André Anniversary". Il palco vedrà una formazione spettacolare con tre ospiti d’eccezione: il fondatore Flavio Premoli e l’inconfondibile magia delle sue tastiere, Michele Ascolese, chitarrista storico di Faber e Luca Zabbini, leader dei Barock Project.

Paola Turci e Gino Castaldo portano il 25 luglio in Fortezza "Il Tempo dei giganti", spettacolo musicale per raccontare la potenza della musica italiana nel triennio 1979-1981. Dalla, Battiato, Guccini, De André, Battisti, Daniele saranno alcuni dei protagonisti di uno storytelling incalzante ispirato dal libro "Il cielo bruciava di stelle". Nel mezzo, il 5, 6 e 7 luglio ci sarà Imbarchi Festival che debutta quest’anno con una tre giorni di spettacoli e concerti con la direzione de La Filostoccola che porta ad Arezzo, tra gli altri, "Scoop (Donna sapiens)" di Giobbe Covatta il 5 luglio, poi "Divertissment" di Rocco Papaleo il 7 luglio alle 21, lo spettacolo diretto dal regista Valter Lupo.

Il premio Aquila d’Oro organizzato da Ginnastica Petrarca per l’8 luglio tra premiazioni, musica e momenti di intrattenimento con la conduzione di Sergio Sgrilli, ospite speciale Igor Cassina. All’alba di domenica 14 luglio il concerto di Paolo Benvegnù firmato Mengo Music Fest, mentre il 17 luglio il Tony award Stefano Massini in coppia con Corrado Formigli in collaborazione con Officine della Cultura nell’ambito di Smart Festival porta in scena "Titanic" tra storytelling e musica. Ad accompagnare il duo l’orchestrina che continua a suonare mentre il pianeta affonda, composta da Tazio Aprile alle tastiere, Luca Roccia Baldini al basso, Massimo Ferri alla chitarra e al bouzouki e Mariel Tahiraj al violino. Il 18 luglio il concerto di Andrea Appino grazie a Mengo Music Fest.

E poi il 21 luglio "Il carnevale degli insetti" con Amanda Sandrelli e Paolo Giovannucci. Il 24 luglio Silvia Mezzanotte si esibirà in un concerto in onore della celebre cantante Mina. "Out of balance" il 26 luglio con sei acrobati della Compagnia Eleina D. Il 27 luglio la conferenza della criminologa Roberta Bruzzone, e il 29 luglio sul palco il concerto conclusivo del progetto "Le stanze dell’opera".

Il mese di luglio si conclude con il concerto dei Venerus il 31. Il 1° agosto ci sarà il comico di Jonathan Canini, mentre venerdì 23 torna il Concorso Polifonico. Biglietti su Ticketone e Discoverarezzo.