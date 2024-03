"Barabba" a teatro: va in scena l’opera di Antonio Tarantino

Doppio appuntamento stasera e domani con lo spettaclo barabba. In programma al Teatro alla Misericordia di Sansepolcro, a cura dell’Associazione CapoTrave/Kilowatt diretta da Luca Ricci e Lucia Franchistasera alle 21, va in scena lo spettacolo di Antonio Tarantino, uno dei più grandi drammaturghi del ‘900 italiano; il lavoro è una produzione di Teatri di Bari, con Michele Schiano di Cola diretto da Teresa Ludovico. Barabba incarcerato spia, da dentro, il momento cruciale per se stesso e per l’umanità: la fatidica decisione della salvezza tra lui e Gesù. Per la prima volta in scena un’opera composta da Antonio Tarantino e pubblicata nel 2021 dalla casa editrice Cue Press. Come si legge nella prefazione di Andrea Porcheddu: "Come nei suoi drammi d’esordio, torna a dare nuova vita a un personaggio di ascendenza evangelica. Quasi integralmente in versi, in una lingua impietosa senza più privilegi di rango, dove si mescolano commedia e tragedia, il personaggio di Barabba incarna un teatro di emozioni in cui oscillano, come maschere appese a un filo, il nostro bisogno di salvezza, la nostalgia rabbiosa di un fondamento, di un’origine". Nato a Bolzano nel 1938, Antonio Tarantino si trasferisce in giovane età a Torino. Fino agli anni Novanta lavora come artista figurativo e approda nel mondo teatrale solo dopo i cinquant’anni, quando nel 1993 vince il premio Riccione per il Teatro con "Stabat Mater" e "La Passione secondo Giovanni". Lo spettacolo sarà riproposto domani per un nuovo appuntamento al Teatro comunale Mario Spina di Castiglion fiorentino alle 20:45. Scritto in una lingua che mescola commedia e tragedia, Barabba incarna un teatro fatto di emozioni. Nato a Bolzano nel 1938, Antonio Tarantino si trasferisce in giovane età a Torino. Fino agli anni Novanta lavora come artista figurativo e approda nel mondo teatrale solo dopo i 50 anni, quando nel 93 vince il premio Riccione per il Teatro con “Stabat Mater” e “La Passione secondo Giovanni”.