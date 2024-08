Paura in piscina a Bibbiena, bambino di 3 anni finisce sott’acqua: rianimato e trasportato al Meyer

Bibbiena (Arezzo), 9 agosto 2024 – Paura nella piscina comunale di Bibbiena dove un bambino di 3 anni, per cause in corso di accertamento, è finito sott’acqua. Il tutto è accaduto in pochi istanti durante i quali è intervenuto in un primo momento il personale della struttura. Il bimbo era con la madre, da chiarire come sia finito nella vasca. Gli addetti a bordo piscina, vedendo la scena, hanno tirato il piccolo fuori dall’acqua prestando i primi soccorsi con le manovre di rianimazione e l’uso del defibrillatore. Il bambino nella caduta ha ingerito acqua, ancora da capire in quali quantità. Sono stati allertati i soccorsi del 118 e sul posto, insieme all’ambulanza infermierizzata di Bibbiena sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. L’elisoccorso Pegaso è atterrato vicino alla struttura e ha trasportato il bimbo all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze.