Bambini a teatro. Cappuccetto a colori e spettacoli in scena

Le 12 notti della Befana è lo spettacolo che sarà in scena al Teatro Verdi di Monte San Savino oggi domenica 5 gennaio alle 17.30. Sul palco Patrizia Ascione e Stefano Cavallini per il soggetto, allestimento scenico e figure di Patrizia Ascione e i testi e la regia di Stefano Cavallini. Lo spettacolo adatto ad un pubblico dai 4 anni, si inserisce nel cartellone del Verdi dedicato ai bambini e alle famiglie "Andiamo a teatro".

Dodici sono le notti, dal 25 Dicembre al 5 Gennaio, in cui la Befana intraprende un viaggio che la porterà a riconquistare il suo ruolo che pian piano ha perso nella fantasia dei bambini occidentali, a causa della televisione e della pubblicità. Per restituir loro la fantasia la Befana dovrà farsi aiutare dai bambini più poveri del mondo: africani, indiani, sud americani, russi e cinesi; e alla fine riuscirà a ripartire carica di regali, appena in tempo per la notte del 5 Gennaio, dopo aver attraversato in lungo e in largo tutta la Terra.

Domani alle ore 17 al teatro degli Antei di Pratovecchio va in scena Cappuccetto una fiaba a colori di Lagrù Ragazzi, lo spettacolo liberamente ispirato a Cappucetto Verde, Giallo, blu e bianco di Bruno Munari, è una rivisitazione per tutta la famiglia della celebre fiaba.