Balestrieri, trasferta amara. Lucca domina i biturgensi: primo ko dopo due successi

SANSEPOLCRO

Al terzo tentativo, i balestrieri di Lucca ce l’hanno fatta sugli amici di Sansepolcro e così loro resteranno custodi per un anno del trofeo "Imago Dei", messo in palio per la squadra (e la città) vincitrice della gara in onore del Volto Santo. Nelle due precedenti edizioni si erano imposti i biturgensi, mentre nel pomeriggio di domenica scorsa – al campo di tiro della Compagnia lucchese – i padroni di casa l’hanno spuntata nella tornata finale, quella divenuta in pratica uno spareggio senza appello. Lucca batte Sansepolcro per 6-5, dunque, dopo che erano stati quelli del Borgo a partire con il piede giusto: 3-1 con i punti firmati da Dario e Matteo Casini e da Claudio Boncompagni, ma Lucca non si perdeva d’animo e andava sul 4-4 (Andrea Barculli autore del punto per Sansepolcro), poi l’attenta misurazione con il calibro finiva con il penalizzare di un millimetro il tiro scoccato dal presidente Stefano Tarducci, a beneficio del diretto avversario.

Germano Barculli, padre di Andrea e inizialmente riserva, portava la situazione sul 5 pari e a quel punto a giocarsela era Alessandro Tizzi, giovane portacolori di Sansepolcro che peraltro negli ultimi tempi si era espresso bene dai 36 metri, dimostrando di essere a posto con la mira. Il balestriere di Lucca lo ha preceduto dal banco e lui ha conficcato il puntale in basso, firmando involontariamente il successo dei locali. Il maggio dei grandi appuntamenti per la Società Balestrieri di Sansepolcro non è certo finito; sabato prossimo, 18 giugno, si disputerà la gara di apertura valevole per l’assegnazione del titolo di campione cittadino 2024 e poi domenica 26 sarà di nuovo Palio in piazza Grande a Gubbio.