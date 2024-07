Balestrieri oggi a San Marino. Torna la sfida a cinque: ecco tutti i tiratori biturgensi

SANSEPOLCRO

Dopo la conquista del titolo a squadre e delle piazze d’onore al Torneo Bai di domenica scorsa a Chiusi della Verna, i balestrieri di Sansepolcro sono impegnati stasera in un’altra delle gare più sentite in assoluto del calendario annuale. A San Marino, infatti, si disputa il Torneo del Tricorniolo (aggiunta di una seconda prolunga con il diametro di appena 4 centimetri) quale gran finale della rassegna delle Giornate Medievali, che ha per direttore artistico proprio un biturgense: Giuseppe Del Barna, presidente del Gruppo Sbandieratori. Tornati a tirare in cima al Titano nel 2022 dopo diversi anni di assenza, i portacolori del Borgo cercano la vittoria davanti ai tanti turisti che oggi saranno presenti per l’occasione nella piccola e antica repubblica fra Romagna e Marche, ma dovranno misurarsi contro le cinque avversarie della Federazione Italiana Balestrieri (Fib), che sono altre quattro città toscane – e cioè Lucca, Massa Marittima, Pisa e Volterra – più i padroni di casa di San Marino.

Ogni società schiera cinque tiratori, per cui i partecipanti sono in totale 30 e sarà il sorteggio a determinare l’ordine di avvicendamento sui banchi; i qualificati di Sansepolcro sono il maestro d’armi Andrea Giovagnini, terzo classificato al Bai nell’individuale e poi Alessandro Tizzi, Viviano Zanchi, Massimo Santi e Luciano Mazzini. A loro il compito di portare a casa un titolo che a Sansepolcro manca da oramai tantissimo tempo. Una stupenda cornice accompagnerà lo svolgimento della tenzone, con la sfilata dei cortei storici (saranno una ventina i figuranti di Sansepolcro fra notabili, madonne e musici) e l’ingresso nella Cava dei Balestrieri, teatro della sfida.