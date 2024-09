Balestrieri al primo atto. Gennaioli davanti a tutti nel Palio di Sant’Egidio

di Claudio Roselli

Colpi di coda risolutivi nell’edizione 2024 del Palio di Sant’Egidio, il tradizionale appuntamento con la storia che ogni anno mette di fronte balestrieri e cittadini che avanzano richiesta di partecipazione nella serata del giorno dedicato a uno dei fondatori della città. Il vincitore, David Gennaioli, ha infatti scoccato la verretta per penultimo; il secondo classificato, Andrea Barculli, lo aveva appena preceduto e anche il terzo, Gian Luca Baldi, è salito fra gli ultimi 10 nel totale dei 67 tiratori (19 dei quali non ordinari) che si sono alternati sui due banchi allestiti al campo "Luigi Batti" di Porta del Ponte. Un esito che ha colto di sorpresa un po’ tutti, a cominciare dallo stesso vincitore: era stato infatti Lorenzo Becci, componente del gruppo musici della società ma non balestriere, l’autore fino a quel momento della traiettoria più precisa. Chiamato per secondo dopo il capobanco Mauro Cornioli, che aveva lasciato libero il varco del centro, Becci aveva dato la sensazione di poter mantenere quel primato che avrebbe riportato sull’albo d’oro il nominativo di un "non balestriere". Invece, poco prima dell’epilogo, le frecce espulse dal corniolo per opera dei puntali di quelle che si stavano conficcando hanno ricreato all’improvviso un corridoio utile nel quale si sono infilati i primi tre, lasciando Becci con una punta di amaro per il quarto posto finale.

Il sindaco Fabrizio Innocenti, l’assessore Francesca Mercati e il consigliere comunale Michele Foni, amico da sempre dei balestrieri, hanno consegnato le relative medaglie: per David Gennaioli, 54 anni di età e 30 di militanza nel sodalizio armigero, è la terza vittoria nel Sant’Egidio, che si aggiunge a quelle datate 1996 e 2007, mentre per Andrea Barculli e per Gian Luca Baldi (che ha all’attivo tre trionfi nella secolare sfida con Gubbio) si tratta del primo importante risultato nel Palio del 1° settembre, che ultimamente sta sempre più attirando persone al campo di tiro e non soltanto familiari o amici di chi vi si cimenta.

Le procedure del tiro e della valutazione delle verrette nella stesura del risultato hanno iniziato a incuriosire più persone, munite di macchina fotografica o con il telefonino pronto a filmare. La settimana centrale dell’anno è dunque iniziata: mercoledì 4, in piazza Torre di Berta, sarà la volta del Palio dei Rioni fra Porta Romana e Porta Fiorentina, giunto alla 47esima edizione (con i gigliati avanti per 31 a 16) e domenica 8 il degno epilogo del Palio della Balestra fra Gubbio e .