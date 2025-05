Baldaccio e il mistero del fantasma al Castello

Secondo voi come si chiama la piazza ad Anghiari in cui si trova la statua di Garibaldi? Probabilmente direte: "Garibaldi!". Errato! Si chiama piazza Baldaccio! Conoscete la sua storia? Ripercorriamola insieme.

Baldo nacque ad Anghiari intorno al 1400 e morì a Firenze intorno al 1441. Capitano di ventura, considerato uno degli uomini più intelligenti d’Italia. Per ottenere un titolo nobiliare si recò a Firenze e si unì in matrimonio ad Annalena Malatesta, giovane nobile fiorentina. Andarono a vivere nel Castello di Sorci. Qui ci dovrebbero essere molti topi! Vi diciamo invece che il suo nome deriva da una pianta che cresceva nei dintorni, chiamata in tedesco sorcu, poi trasformato nel tempo dai paesani in Sorci.

Un giorno Baldo ricevette un invito a Firenze per una "cena senza armi". Baldo si presentò ma gli venne teso un agguato: morì così a Palazzo Vecchio dove, senza onore, gli tagliarono la testa. Povera Annalena! Ormai rimasta sola, si diede alla carità e si fece suora in un convento fiorentino per stare vicina alla tomba del suo amato. Qui creò un giardino e quando morì le persone più facoltose continuarono a curarlo. Ancora oggi si trova a Firenze vicino al giardino di Boboli e porta il nome di "Giardino di Annalena".

Ci ha entusiasmato sapere che il fantasma di Baldo, con tanto di testa sotto il braccio, si aggira nel castello di Sorci nell’anniversario della sua morte. Coraggio! Chi si presenterà con noi a Sorci il prossimo 6 settembre?