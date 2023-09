Bagarre sul Ponte Buriano bis: "Un cartello copre il semaforo"

L’attesa opera di Ponte Buriano è stato inaugurata appena giovedì scorso. Un’ infratruttura agognata per chi deve raggiungere il Valdarno attraverso la Setteponti. Ma sono bastate le prime ore dell’apertrura del secondo nuovo ponte a far arrabbiare chi ogni giorno lo deve attraversare. La polemica via social è sempre quella immediata, quella a caldo che lancia i leoni da tastiera nei commenti. Il percorso per chi arriva da Arezzo si presenta a doppia corsia sembra di stare proprio in quell’ oasi che per troppo tempo si presentava poco curata. Ma fatti poche centinaia di metri eccoti i primi ostacoli che disorientano e fanno alzare i toni. Siamo all’imbocco del ponte un cartello della viabilità verticale segnala dal basso verso l’alto obbligo di dare precedenza a chi arriva dal Valdarno, a seguire il senso unico e lo stop. "Lo stop copre il semaforo scrive qualcuno, altri trovano assurdo averlo fatto a senso unico, a mala pena ci passa un’ auto e altri vista la strada stretta si chiedono ma i bus ci passano?" In molti si chiedono se poteva essere evitato anche quella rientranza in ingresso che rischia di far schiantare qualcuno sul guard rail. Eppoi? "I mezzi di soccorso altri sottolineano - nel vecchio ponte si riusciva a scambiarsi, ora toccherà indietreggiare col rischio di lasciarci la fiancata dell’auto". Ma c’è chi sdrammatizza: "È un ponte transitorio,poi entro il 2027 verrà costruito quello definitivo. Apriti cielo, le parole affondano colui che guarda il bicchiere mezzo pieno. "Soldi buttati, abbiamo aspettato tanto, potevamo aspettare il 2027". E il ping pong di reazioni continua.

b.fras.