Badiali racconta la storia del liceo Colonna all’auditorium Ducci

Riparte il ciclo di conferenze sulle scuole superiori di Arezzo, organizzato dalla Società storica aretina, con il patrocinio del Comune di Arezzo.

Oggi alle 17.30, all’Auditorium Ducci di via Cesalpino, Massimiliano Badiali parlerà del liceo Vittoria Colonna. Curato da Giovanni Galli, il ciclo di conferenze si propone di ricostruire la storia di alcune delle Scuole d’istruzione superiore cittadine, mettendone in evidenza le origini e il contesto, le sedi e le denominazioni assunte nel corso del tempo, le materie insegnate, alcune figure di presidi e di docenti, il bacino di utenza e la funzione sociale svolta.

Verrà analizzata la storia dell’antico convento di Santa Margherita, le opere contenutevi e la trasformazione in Scuola Normale Vittoria Colonna. Ne segue uno studio storico-artistico dell’evoluzione architettonica dell’edificio, un’analisi delle riforme scolastiche che portarono alla creazione dell’Istituto Magistrale con la Riforma Gentile, per poi affrontare la sperimentazione didattica che creò il passaggio al Liceo socio-psico-pedagogico e linguistico (1986), per poi approdare, con la Riforma Gelmini ai tre indirizzi cardine del liceo aretino di via Porta Buia (Liceo delle Scienze Umane, Liceo Linguistico e Liceo Economico-sociale). Vengono presentati i nuovi indirizzi sperimentali, sotto la presidenza di Maurizio Gatteschi (dal 2011 ad oggi), il 4° Anno di Rondine di cui il Colonna è titolare di sperimentazione. È presente una nutrita presenza di immagini del passato e foto del presente. Non manca un’analisi della vita e opera della poetessa cinquecentesca Vittoria Colonna, a cui la scuola è intitolata, in onore delle donne, alunne e insegnanti, che hanno contribuito a farla evolvere e crescere in numeri, metodologie e humanitas, dal momento che il futuro al Liceo Vittoria Colonna ha radici antiche. Massimiliano Badiali è nato ad Arezzo nel 1972. Dal ’99 insegna, dal 2013 al Liceo Vittoria Colonna, dove insegna lingua e letteratura francese.