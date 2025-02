Baccalario con gli studenti. Al festival del libro svela:: "Qui il mio summer camp"

Pierdomenico Baccalario, uno dei famosi autori del Festival del libro, s’innamora del Casentino e sceglie questa vallata per un summer camp di scrittura creativa. E l’annuncio lo ha dato dato proprio nell’incontro con un centinaio di studenti che si è tenuto al Cifa che, in questi giorni, è la sede del Festival e la location che ospita la mostra del libro con più di 8 mila titoli esposti distinti per tema e età. "Quello del Summer Camp in Casentino rappresenta una grande opportunità per tutti noi che vorremmo sfruttare al meglio - sottolinea l’assessore alla cultura Francesca Nassini - e che, sono certa, troverà energie e supporti importanti. Il festival quest’anno ha ottenuto una visibilità incredibile soprattutto dal mondo dell’editoria e degli autori e ce lo dimostra il programma che vedrà, in queste lunghe tre settimane, avvicendarsi inomi più noti e più importanti della letteratura per ragazzi e giovani a livello italiano ed europeo. Questo ci riempie di orgoglio, ma ci offre anche l’opportunità di far crescere questa manifestazione a livello di qualità. L’incontro con queste personalità del mondo della letteratura ci portano a creare connessioni nuove e ad attivare progetti innovativi per il futuro".

Pierdomenico Baccalario, rientrato in Italia da qualche tempo dopo alcuni anni passati all’estero, è arrivato in Casentino sulla scia dei festeggiamenti per il 20esimo anno della sua saga Ulysses Moore, 10 milioni di copie vendute e tradotta in 30 lingue. E i giovani del Casentino, appassionati del personaggio e delle vicende della sua banda, hanno partecipato con calore ed emozione ai racconti di un autore che si è dimostrato molto vicino ai suoi lettori. Nei due giorni passati a Bibbiena lo scrittore ha diviso il suo tempo tra presentazioni dei suoi libri, incontri con gli studenti, visite al centro storico nei percorsi e luoghi del festival e interviste con il gruppo di alternanza scuola-lavoro dell’Isis Fermi.

Sonia Fardelli