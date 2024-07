Azzannato dal rottweiler dell’amico, ragazzo di 15 anni operato alla gamba

Bibbiena (Arezzo), 24 luglio 2024 – È stato azzannato alla gamba dal rottweiler dell’amico ed è finito all’ospedale dove poi è stato operato. Per fortuna non sembrerebbero gravi le conseguenze del quindicenne che nella notte tra lunedì e martedì è stato protagonista di uno spiacevole episodio a Bibbiena ma la paura è stata tanta.

È accaduto in un locale poco lontano dalla stazione ferroviaria, vicino ad un parco della cittadina casentinese. Sono circa le due di notte, un gruppetto di amici, tutti giovani, alcuni giovanissimi, è ancora in giro per trascorrere la serata estiva. Si ride e si scherza. C’è anche un ragazzo più grande con un rottweiler.Tutti si conoscono tra loro. Ad un certo punto però il cane scatta, chissà perché, e addenta la gamba del quindicenne che grida e perde sangue. Sono attimi di panico, all’improvviso il clima di festa si dissolve.

I ragazzi chiamano i soccorsi. Arrivano anche i carabinieri della compagnia di Bibbiena. I militari ricostruiscono quel che è successo che ha tutti i connotati di un incidente, anche se sulla dinamica precisa c’è ancora da chiarire i contorni. Il ragazzo, siamo circa alle 3 di notte, forse le 4, viene trasferito all’ospedale di Bibbiena, anche se poi si sposterà al San Donato di Arezzo. Il morso dell’animale è andato in profondità. Nella mattinata di ieri è stato operato. Le conseguenza per lui non sembrerebbero così gravi. Ma ancora non si conosce la prognosi esatta.

Sul caso si sono interessati i militari della Compagnia di Bibbiena guidata dal tenente Domenico Gaudio che sono arrivati sul posto immediatamente. Ai carabinieri - almeno ad ora - non è stata presentata alcuna denuncia ma è probabile che ci siano gli estremi anche per agire d’ufficio, ovvero senza querela di parte.

Intanto c’è da ipotizzare che per il proprietario del cane scatti una contravvenzione per omessa custodia di animale ma, in base alla prognosi del ragazzo, ci sarà da valutare se procedere anche per lesioni personali. D’ufficio o meno, quello dipenderà. Per ora è tutto in corso di accertamento. Il ragazzo dovrebbe essere dimesso nei prossimi giorni.