Aziende orafe assumono: le figure richieste

1 ORAFO

Si cerca operaio orafo, con esperienza, per azienda di Arezzo, per smerigliatura e incassatura. Lavoro full time, tempo indeterminato. Codice: AR-202522. Scadenza: 30 ottobre.

1 PREPARATORE METALLI PREZIOSI

Si cerca operaio preparatore orafo per azienda di Arezzo, per la fusione laminazione trafilatura. Lavoro part time, possibilità di stabilizzazione. Contratto a tempo determinato.

1 MODELLISTA

Si cerca un modellista in metallo per azienda orafa di Capolona, per ideazione stilistica e ideazione nuove collezioni. Richiesta esperienza minima di un anno e diploma di scuola superiore. Gradita conoscenza Rhinoceros 3D. Lavoro full time, a tempo determinato. Codice: AR-203003. Scadenza: 2 novembre.