Azienda edile e demolizioni ricerca sei muratori

6 MURATORI

Si ricercano muratori per impresa di scavi e demolizioni di Camucia per occuparsi della piccola edilizia e della manutenzione ferroviaria. Preferibile esperienza. Lavoro full time, a tempo determinato con possibilità di trasformazione in indeterminato. Disponibilità alle trasferte in ambito nazionale. Codice: AR-242733. Scadenza: 24 dicembre.

1 MURATORE

Si cerca personale con esperienza pregressa per lavori di ristrutturazione di ambienti adibiti ad esercizi commerciali: la risorsa individuata sarà impegnata in lavori di muratore ed intonacatura. Lavoro full time, contratto a tempo determinato. Sede Arezzo. Disponibilità alle trasferte nel Nord e Centro Italia. Codice: AR-241704. Scadenza: 12 dicembre.