Azienda dona due mezzi all’Auser

Due auto per l’Auser di Lucignano e la Pubblica Assistenza di Marciano e Foiano della Chiana. A donarle ci pensa la storica azienda Svi S.p.a. specializzata nella realizzazione di mezzi d’opera ferroviari che celebra così i suoi primi 25 anni di attività. La cerimonia di donazione di due fiat panda è in programma oggi proprio nella sede della Svi a partire dalle 16.30 e si aprirà con l’intervento dei responsabili dell’azienda, i saluti istituzionali e dei rappresentanti delle associazioni coinvolte. La Svi S.p.a., leader nel proprio settore, è una solida realtà lucignanese che dà lavoro a 250 dipendenti e genera un indotto importante, capace di produrre ricadute ben oltre il territorio della Valdichiana. Nel 2023 ha superato i 58 milioni di euro di fatturato. Dal cda della Svi spa, in particolare Mauro Vannoni, Ivano Sambuchi e Lorenzo Vannoni, viene espressa “Grande soddisfazione per i risultati raggiunti dall’azienda in un quarto di secolo di attività”, conferma il cda della Svi spa con le parole di Mauro Vannoni, Ivano Sambuchi e Lorenzo Vannoni. “Intendiamo suggellare questo anniversario con varie iniziative, tra cui questo gesto concreto che avrà una ricaduta positiva sull’operatività delle associazioni beneficiarie e sulla cittadinanza della Valdichiana”. Oggi la società. è una realtà industriale importante nel suo settore, grazie anche a grande contributo tecnologico derivante dal moderno stabilimento raccordato alla rete ferroviaria nazionale realizzato a Lucignano, inaugurato nel 2016.