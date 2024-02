Azienda di trasporti ricerca tre autisti

1 AUTOTRASPORTATORE

Si cerca autista di mezzi pesanti con esperienza, di almeno di un anno, per azienda di trasporti. La risorsa individuata sarà impegnata nel trasporto merci con container. Il lavoro si svolge su Livorno con partenza e rientro ad Arezzo. Si offre contratto a tempo determinato, con possibilità di eventuale successiva trasformazione in indeterminato. Lavoro full time. Richiesta abilitazione Cqc merci, patente C e E. Sono previste trasferte in tutta Italia con possibili permanenze fuori sede uno o due giorni a settimana. Codice: AR-214723. Scadenza: 19 febbraio.

3 AUTISTI

Si cercano tre autisti di autobus per azienda di Sansepolcro in possesso di patente D e CQC persone. Contratto a tempo indeterminato, full time. Codice: AR-213609. Scadenza: oggi.