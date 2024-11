Avventura Puncake . A X Factor altra gara

Terzo live show per i Punkcake. Questa sera alle 21,15 in diretta su Sky Uno, la band valdarnese salirà ancora una volta sul palcoscenico di X Factor con l’obiettivo di proseguire l’avventura all’interno del talent. Durante la settimana sono state rivelate le assegnazioni scelte dai giudici e per la puntata di stasera è stato scelto il tema Disco Music. Manuel Agnelli ha così deciso di affidare ai Punkcake la cover di "Da Ya Think I’m Sexy", successo planetario del 1978 del cantante britannico Rod Stewart. Lorenzo Donato, Bruno Bernardoni, Lorenzo Migliore, Damiano Falcioni e Sonia Picchioni saranno quindi costretti ad uscire dalla comfort-zone del genere punk per interpretare al meglio un brano decisamente più pop. Scopriremo infine se, anche in questa puntata, i ragazzi decideranno di scambiarsi i ruoli spiazzando i coach. La sfida si fa sempre più interessante e complicata. Sono rimasti in gara 10 talenti e al termine della puntata di stasera ci sarà un’altra eliminazione. I ragazzi sono riusciti a superare gli ultimi due live grazie al voto da casa, senza passare dal giudizio dei quattro coach. Fin qui hanno eseguito "Police On My Back" dei Clash e "Gone Daddy Gone" dei Violent Femmes, performance particolarmente apprezzate dalla giuria composta da Agnelli, Jake La Furia, Paola Iezzi e Achille Lauro. Il Valdarno è pronto anche stavolta a rimanere attaccato alla tv per dare man forte a questi giovani artisti. È possibile sostenere i Punkcake con il televoto scaricando gratuitamente su cellulare l’app X Factor, accedere e entrare nella sezione di voto, dal sito web https://xfactor.sky.it. tramite computer, tablet o cellulare e infine, per chi lo possiede, dal decoder Sky Q connesso a internet si può votare premendo il bottone verde del telecomando su Sky Uno durante la diretta in prime time.