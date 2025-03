Avis e bilancio 2024, oltre duemila donazioni . Rinnovate le cariche: Calafiore resta presidente

Oltre 2.000 donazioni nel 2024 con 121 nuovi donatori. Sono i numeri dell’Avis Montevarchi, che ha rinnovato le cariche sociali e tracciato un bilancio dell’anno passato. Venerdì scorso si è svolta la riunione del nuovo consiglio direttivo. Presidente è stato confermato Raffaele Calafiore, vice presidente Laura Donati, segretario Luciano Gloter, tesoriere e amministratore Daniele Giorgeschi. Le donazioni effettuate nei dodici mesi passati sono state 2024. "Un ringraziamento per questi risultati deve essere fatto ai donatori che con la loro generosità donano una parte di se stessi per donarla a coloro che sono meno fortunati", ha sottolineato il presidente Calafiore.

L’Avis di Montevarchi ha una lunga storia alle spalle. Era il 30 luglio 1951 quando un piccolo gruppo di pionieri, 21 persone in tutto decisero di affrontare in modo diretto e propositivo un argomento all’epoca circondato da non pochi pregiudizi: la donazione del sangue. L’argomento ancora suscitava arcaiche paure nell’immaginario di una vasta fascia della popolazione, ma era una pratica già studiata e consolidata a livello medico-scientifico. Se la scienza medica aveva già individuato la strada per salvare molte vite umane, nella pratica ancora scarseggiava la… "materia prima".

Così i fondatori del sodalizio montevarchino non si dedicarono solo alle donazioni, ma anche ad una fondamentale opera di allargamento della base sociale. Nel tempo i componenti il consiglio dell’Avis di Montevarchi iniziarono a far breccia nel cuore dei concittadini, riuscendo a trasmettere i valori racchiusi nel grande gesto di solidarietà rappresentato dalla donazione del sangue. Numerose anche le iniziative di solidarietà, come è nello spirito di questa meritoria associazione.

Molto attvo, all’interno di questa realtà, anche il Gruppo Sportivo, che il 10 gennaio scorso è stato premiato in occasione della Festa del Ciclismo, che si è svolta alla presenza del governatore della Toscana Eugenio Giani e dell’assessore allo sport del Comune di Firenze Letizia Perini. I riconoscimenti sono andati sia alla società valdarnese che agli atleti. Il GS Avis è stato premiato anche per l’organizzazione della Cicloturistica "Città di Montevarchi", riconosciuta come una delle manifestazioni più riuscite a livello regionale e non solo.

M.C.