Avendo in mente . Michelangiolo e Vasari stasera alla Pieve

Uno spettacolo tra storia, cultura e spiritualità per rendere omaggio a due grandi artisti del territorio aretino. Stasera alle 21, la Pieve di Santa Maria Assunta diventerà palcoscenico di "Avendo in mente Michelangiolo e Vasari…" che, scritto da don Vincenzo Arnone, sarà messo in scena dagli attori Silvia Budri, Bruno Santini e Mirko Batoni con l’accompagnamento musicale di Elisa Malatesti. La serata, organizzata insieme ad Acli e Mcl di Arezzo, sarà a ingresso gratuito e verrà aperta da un’introduzione a cura del professor Pierangelo Mazzeschi che offrirà un primo approfondimento su personaggi ed eventi narrati. Il testo "Avendo in mente Michelangiolo e Vasari…" è opera di don Vincenzo, scrittore e rettore della chiesa di San Giovanni Battista all’autostrada Firenze Nord che è autore di vari volumi di carattere religioso, letterario e teatrale. Lo spettacolo, in atto unico, è ambientato nel 1550 quando Michelangelo Buonarroti e Giorgio Vasari vivevano a Roma durante il Giubileo indetto da Papa Paolo III e continuato da Papa Giulio III, in un periodo di particolare vivacità religiosa e sociale: l’opera è costruita su connotazioni storiche essenziali.