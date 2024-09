Autunno di cantieri in paese. Dal Santa Chiara al Fontesecca. Lavori per la sicurezza idraulica

ENTINO

Autunno di cantieri a Castiglion Fiorentino. Dalla seconda metà di settembre prenderanno il via una serie di opere, mentre sono in corso di conclusione un’altra serie di impegni congiunti tra amministrazione ed altri enti. Scendiamo maggiormente nel dettaglio partendo dai cantieri in partenza. Il 23 settembre partiranno i lavori relativi al restauro delle scalette di collegamento tra via Trieste e via Dante all’interno del centro storico. Un lavoro finanziato anche attraverso il contributo del GAL. Nel mese di ottobre partiranno, invece, i lavori in via Trento all’interno del progetto di valorizzazione del Centro Commerciale Naturale del centro storico. Procedono con solerzia gli interventi di riduzione del rischio idrogeologico. È in itinere il primo dei 5 step in programma che consta di un intervento complessivo di oltre 1,5 milioni di euro. Questa prima parte del progetto, pari a 170 mila di interventi, è interamente finanziata dal contributo Pnrr "Finanziato dall’Unione Europea – Nextgeneration Eu".

Prevede il ripristino dell’officiosità idraulica del corso d’acqua appartenente al reticolo idrografico in corrispondenza della Sr71 e della ferrovia nel territorio comunale castiglionese tra le località La Nave e Pozzonuovo. Non appena terminerà questa prima parte, partiranno i lavori sempre di mitigazione del rischio idrogeologico all’inizio di via della Cannella in località Il Ponte. Questo prevederà l’interruzione della strada e la sostituzione di tutto lo scatolare che attraversa l’arteria stradale. Lo step dei lavori avrà un costo di circa 200 mila euro. Sono in corso di conclusione i lavori sull’ala destra del cimitero del capoluogo per una spesa complessiva di 210 mila euro. Sempre da metà settembre la ditta dovrebbe occuparsi delle ultime rifiniture con la stesa dell’intonaco e imbiancatura. È concluso l’intervento di restauro e recupero funzionale dell’immobile del centro storico "Santa Chiara" relativo all’ala destra che ha impegnato risorse per 510 mila euro. Questo ha permesso il recupero degli spazi per uso scolastico e universitario in continuità con il progetto trentennale con la Texas University. Da ottobre la struttura potrebbe tornare parzialmente fruibile. Nell’ area sportiva attrezzata quella del Fontesecca, già interessata da migliorie precedenti, è corso di controllo la documentazione della ditta che ha vinto la gara per il rifacimento del manto erboso per una cifra complessiva di 485 mila euro. "Sta prendendo forma la Castiglion Fiorentino del futuro grazie anche ad un’opera di programmazione e pianificazione messa in atto nel corso del precedente mandato", commenta Devis Milighetti vicesindaco e assessore ai lavori pubblici.

"Si comincia a raccogliere i frutti di questa azione importante. Naturalmente si toccano tanti aspetti di Castiglion Fiorentino dalle scuole agli impianti sportivi, ma anche cose che in apparenza possono essere meno visibili ma che sono altrettanto importanti come, ad esempio gli interventi sul rischio idrogeologico, oltre a quelli sulle fognature in collaborazione con il gestore Nuove Acque".