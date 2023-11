Tir a fuoco in autostrada: code sull’A1

Arezzo, 28 novembre 2023 – Forti disagi nella mattinata di oggi 28 novembre sull’autostrada A1 Milano-Napoli. Nel tratto tra Valdarno e Arezzo, in direzione Roma, alle 7 si registrano 7 chilometri di coda, in aumento, a causa di un camion che è andato a fuoco. La carreggiata è invasa dal fumo che limita la visibilità.

Il traffico, fa sapere Autostrade per l’Italia, defluisce in corsia di sorpasso. Per chi viaggia verso Roma è consigliato di uscire a Valdarno, utilizzare la strada regionale 69 di Valdarno e rientrare in autostrada ad Arezzo. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia ed i Vigli del Fuoco.