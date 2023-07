Al Teatro Virginian in via de Redi ad Arezzo si svolgerà oggi la 14° Giornata Nazionale LaAV dedicata alle letture ad alta voce. Durante la giornata di Raduno dei lettori e delle lettrici verranno proclamati i 3 libri vincitori del Premio LaAV 2023. Ad attendere, insieme ai volontari, l’annuncio dei vincitori anche gli autori: Pierdomenico Baccalario finalista al Premio Teen LaAV 2023 col suo "Il Grande Manca" alle 13 e Christian Antonini finalista nella stessa categoria con "Il Cacciatore di Nubi" alle 15. Per la categoria Premio Infanzia sarà presente alla premiazione l’autrice Susi Danesin con il suo "Dlin dlon, ops, vrum! Scalda la voce, fai un saltello e accendi questo libro" alle 14,30.