Autolinee Toscane, modifiche ai percorsi e fermate delle linee A+, B+ e G

Arezzo, 15 novembre 2024 – Modifiche ai percorsi delle linee urbane di Arezzo A+ e B+ fino alle 19.30 di venerdì 6 dicembre. Per uscire dal centro della città la linea B+, dall'intersezione con Viale Don Minzoni prosegue fino alla rotatoria di Viale Dante, continua su Viale Dante fino all’incrocio per via Chiarini e riprende il regolare percorso.

Per entrare in città la linea A+ percorrerà Viale Dante poi svolterà in via Manzoni, poi prosegue su via Romana e riprende il regolare percorso. All’uscita dalla città verrà autorizzata la fermata di Via Dante.

Saranno attive le seguenti fermate, in direzione uscita città per la linea B+: viale Dante Scuola Severi (ID fermata 9@A00T1); via Chiarini opposto n° 23 (ID fermata 9@A0M05); In direzione Arezzo Centro per la linea A+: via Via Chiarini 23 (ID fermata 9@A0M5V); via Romana 68 - San Marco (ID fermata 9@A008V). Inoltre, nei giorni 18 e 19 novembre 2024, dalle ore 8.15 alle ore 19.00 la linea G con direzione Gaville, all’inizio di Viale Mecenate svolterà su via XXV Aprile, transiterà in Via degli Accolti, per poi riprendere il regolare percorso.

Sarà sospesa la fermata id 9@A01AE del Parcheggio multipiano e sarà attiva la fermata id 8@ARZ1AG di viale Mecenate, opposta al civico 40. Per ogni ulteriore informazione Autolinee Toscane invita gli utenti a consultare il sito www.at-bus.it o la app at bus, oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800 14 24 24 (Lun-Dom 6-24).

Si possono anche seguire le informazioni pubblicate sui canali social di Autolinee Toscane: X: @AT_Informa; Facebook: Autolinee Toscane.