Autolinee, scolaresca in gita recuperata da una corsa attivata ad hoc

Arezzo, 5 giugno 2024 – Una scolaresca di bambini in gita “foriporta” rimane a piedi alla fermata ma dalla centrale operativa si attiva una corsa straordinaria e il disagio si risolve rapidamente.

E’ la storia, a lieto fine, che arriva da Arezzo e risale a qualche giorno fa. Ed è utile per descrivere il funzionamento interno di un’azienda grande e capillare come Autolinee Toscane, il gestore del Tpl in tutta la Toscana. Che grazie ad un coordinamento interno, sempre in fase di miglioramento, può trovare soluzioni, anche rapide.

Una comitiva di bambini di una scuola elementare stava attendendo con la maestra il transito della linea urbana identificata dalla lettera I di Arezzo. Si trovavano alla fermata della zona industriale di San Zeno per raggiungere il terminal di fronte alla Stazione e tornare a casa. Erano circa le 14.45 ma della corsa delle 14.48 dopo circa 30 minuti di attesa non c’era traccia.

Infatti, a causa di un errore di itinerario commesso dall’autista, il bus non è regolarmente transitato dalla fermata. Dopo l’ansiosa attesa, la maestra ha contattato il call center di at, il quale ha rapidamente attivato l’ufficio movimento, ovvero quello competente per la gestione dei bus in circolazione sul territorio, che a sua volta è riuscito a coordinare in pochi minuti l’invio di una corsa straordinaria a San Zeno dove gli studenti si trovavano e condurli regolarmente al terminal.

Insomma, tanti piccoli passaggi coordinati efficacemente tra di loro e quindi risultati chiave. “Non deve succedere, ma in un’azienda grande come la nostra e che opera su di un territorio esteso come quello regionale può succedere che un’autista sbagli itinerario, uno sulle migliaia di corse che facciamo ogni giorno – commenta l’azienda -.

Ma in questa occasione va sottolineato anche il lato positivo della vicenda, ovvero la capacità di gestione della criticità praticamente in tempo reale, mettendo in comunicazione tra di loro due unità aziendali diverse e attivandosi rapidamente per trovare una soluzione che poi è stato possibile, in questo caso, attuare.

Non è certamente possibile trovare sempre così rapidamente questo tipo di interventi ma sicuramente questo caso va preso ad esempio”.